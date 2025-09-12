Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1 y reconocido hincha de Boca, recibió un homenaje muy especial desde su país. Manuel Feito, un artista de Trenque Lauquén, diseñó y pintó un casco con los colores azul y oro, el escudo del club de la Ribera y la firma de Martín Palermo. La obra fue pensada como un reconocimiento al joven corredor, que representa a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Manuel Feito consiguió que Martín Palermo firme el casco de Boca diseñado para Franco Colapinto. (Foto: Gentileza Manuel Feito).

El proyecto comenzó en enero, cuando Feito se propuso unir dos pasiones argentinas: el automovilismo y el fútbol. “Lo que hace Franco es para aplaudirlo, nos guste o no, está en la Fórmula 1. Entonces, si no lo bancamos como argentinos, ¿qué nos queda?”, explicó en diálogo con TN. Tras varios intentos, logró que Palermo firmara el casco y lo convirtió en una pieza única.

El papá del piloto, Aníbal Colapinto, fue el puente para hacerle llegar el regalo. “Se lo mostré y me dijo: ‘Esto es espectacular, es como un trofeo para él’”, relató el artista. La reacción de Franco fue inmediata: al ver el video del casco firmado, se emocionó y luego envió un mensaje de agradecimiento.

Feito aclaró que se trata de una réplica, no homologada por la FIA, y que su valor es simbólico. “Con que Franco lo tenga en su casa, para mí es un montón”, sostuvo. También resaltó la ayuda del padre del piloto: “Me dio energía para seguir, porque tuve que comprar un casco, diseñarlo, pintarlo y conseguir la firma. Fue un gran esfuerzo, pero valió la pena”.

Para el artista, el casco es un tributo a dos ídolos argentinos. “Personas como Martín o como Franco llevan la bandera argentina en los hombros y tratan de dejarla lo más alto posible. Me dan ganas de darles un abrazo y decirles ‘gracias’”, expresó.

El encuentro en persona entre Colapinto y Feito todavía está pendiente. La idea del autor es entregarle el casco en mano, ya sea en un Gran Premio o cuando el piloto regrese a la Argentina. “Aníbal ya me dijo: ‘En mi casa vas a ser bienvenido. Cuando venga Franco, te venís y le das el casco’”, concluyó el artista, ilusionado.