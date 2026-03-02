Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron padres: nació la pequeña Gia

Medios italianos confirmaron que este lunes por la mañana se produjo el nacimiento de la primera hija de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala. Según informó el portal Corriere dello Sport, la bebé se llama Gia, nombre elegido por el fanatismo de la cantante hacia la actriz Angelina Jolie. El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Gemelli de Roma, adelantándose a la fecha que estaba prevista para el próximo 11 de marzo.

La artista de 29 años, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, logró cumplir su anhelo de estar rodeada por su familia en Italia para este momento. Recientemente, su madre había compartido imágenes en Instagram del reencuentro de Oriana con su hermana Tiziana. Ante sus casi 7 millones de seguidores, la flamante mamá había manifestado previamente su ansiedad con una tierna foto de su panza: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”.

A mediados de febrero, la cantante sorprendió con una producción de fotos en blanco y negro donde posó con un conjunto de dos piezas, velo transparente y guantes negros. Aquella publicación recibió mensajes de figuras como Paula Chaves, Mica Tinelli y Morena Beltrán. En ese posteo, Catherine Fulop le había dedicado unas palabras: “¡Te amo bebita! La mami más bella“.