En medio de la guerra en Medio Oriente y la creciente incertidumbre sobre la participación de Irán en la FIFA World Cup, la posibilidad de que la selección iraní no viaje ni compita en el campeonato que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio ha abierto el interrogante sobre quién ocuparía su lugar si finalmente queda vacante.

Aunque Irán no ha confirmado oficialmente su baja, el presidente de su federación reconoció que la situación es incierta debido a la escalada del conflicto, las restricciones de viaje y la tensión política en torno a la participación de su equipo en territorio estadounidense.

El reemplazo más probable, según normativa y criterios deportivos, sería un equipo asiático que quedó cerca de la clasificación. En ese sentido, Irak aparece como el principal candidato: actualmente compite en el repechaje y es considerado la nación mejor posicionada entre las no clasificadas directamente. Si Irán se baja antes de que concluya ese proceso, la Federación Asiática (AFC) podría otorgarle la plaza directamente por ranking o por resultados en la eliminatoria.

Otra alternativa es que los Emiratos Árabes Unidos (que terminaron detrás de Irán y Uzbekistán en el grupo clasificatorio asiático) sean considerados como reemplazo, en especial si Iraq logra su boleto a través del repechaje. En ese caso, los Emiratos podrían ocupar la posición de Iraq en el repechaje intercontinental o incluso ser promovidos al Mundial si la decisión se toma con tiempo suficiente para ajustes logísticos.

En el reglamento de la FIFA también existe la posibilidad de definir el cupo vacante por criterios deportivos si la exclusión ocurre más cerca del inicio del torneo, incluyendo la organización de un partido adicional entre equipos del repechaje o el uso del ranking para asignar la plaza.

La definición final sobre quién reemplazaría a Irán dependerá de cuándo y cómo se formalice su baja (si es que ocurre) y de la decisión de las autoridades de la FIFA y de la confederación asiática, que deberán equilibrar criterios de justicia deportiva y logística organizativa antes del comienzo del Mundial.