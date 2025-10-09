Un verdadero terremoto sacude el reality de cocina más famoso del país. Pablito Lescano, el líder de la cumbia, habría renunciado a las grabaciones de MasterChef Celebrity apenas finalizado el primer programa, generando un escándalo interno y obligando a la producción a buscar un reemplazo de emergencia para salvar el calendario de episodios.

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en SQP, quien dio detalles del abrupto portazo del músico. La panelista relató la inesperada decisión del artista apenas terminó la primera jornada de grabación.

“El que abandonó se fue al primer programa. Estuvo todo el día y cuando se fue dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’. Y no volvió nunca más”, relató Latorre con su característico tono, confirmando la renuncia irrevocable.

El sorpresivo abandono del artista complicó de inmediato la continuidad del formato, ya que la producción tenía varios episodios grabados y listos para salir al aire. El vacío dejado por el cumbiero requiere una solución urgente para reestructurar la competencia.

Latorre también explicó que la decisión no fue un simple capricho, sino que estaría ligada a la exigencia del reality. “Las grabaciones se hacen muchas horas, se cocina al mediodía, después tenés que grabar el testimonio. Es muy demandante”, señaló, indicando el posible desgaste físico y mental del músico.

La noticia cayó como una bomba entre sus compañeros, que ya habían compartido largas jornadas con el artista. Si bien su salida generó desconcierto, hubo opiniones encontradas sobre el impacto.

"Me parece una gran pérdida igual, pero también te digo que para mí es más o menos lo mismo. Estar doce horas grabando no es para cualquiera", comentó una fuente cercana al ciclo, reconociendo la dificultad del ritmo de trabajo.

En medio del desconcierto, la producción del programa comenzó la búsqueda contrarreloj de un reemplazo urgente. “Están buscando reemplazo. El tema es que ya grabaron un montón de programas. No sé”, reconoció la panelista, quien además destacó que el contrato del cumbiero seguía vigente al momento de su renuncia, lo que añade un componente legal al escándalo.