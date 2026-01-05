La cultura nacional despide a una de sus plumas más versátiles. Pablo Lago, reconocido escritor de 56 años, falleció en la ciudad de Mar del Plata debido a un infarto múltiple. Con una carrera que abarcó más de dos décadas, su partida genera una profunda conmoción en el ambiente artístico, donde se destacó por su capacidad para navegar entre el drama y la comedia con igual maestría.

La noticia fue ratificada por Argentores a través de un mensaje público: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

Publicidad

El legado de Lago en la pantalla chica incluye títulos emblemáticos como Lalola, La Leona (2016), Locas de amor, Tratame bien, Media Falta, Hospital público, Mentes en shock y Familia en venta. En el ámbito cinematográfico, aportó su creatividad en filmes como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical – El desafío, además de las producciones animadas Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. En 2017, también exploró las tablas con el drama teatral Cáncer.

A lo largo de su trayectoria, su labor fue distinguida con los premios Martín Fierro, Argentores, Fund TV y Clarín. Asimismo, su talento obtuvo reconocimiento en el exterior con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta.