El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el ataque militar contra Venezuela y destacó el poderío bélico de su país durante un encuentro con legisladores republicanos de la Cámara de Representantes. En ese marco, afirmó que Estados Unidos “volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz del mundo” y aseguró que “nadie puede con nosotros”.

Trump justificó la ofensiva y la describió como “brillante” desde el punto de vista táctico. Según su relato, la operación se ejecutó sin bajas estadounidenses y logró desarticular infraestructuras clave del país caribeño. “No hubo muertos de nuestro lado. Pudimos cortar la electricidad de todo el país. Lo agarramos por sorpresa”, sostuvo el mandatario.

Publicidad

En sus declaraciones, el presidente cargó contra Nicolás Maduro, detenido tras el operativo, a quien calificó como “un hombre violento” y responsable de “haber matado a millones de personas”. También afirmó que la acción militar evidenció una superioridad tecnológica que, según dijo, ningún otro país posee.

Trump minimizó además las protestas posteriores a la captura de Maduro y cuestionó su autenticidad. Señaló que se trató de manifestaciones organizadas y pagadas, en contraste con lo que describió como movilizaciones espontáneas ocurridas en otros momentos.

Publicidad

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que el mandatario afirmara públicamente que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela durante el proceso de transición política y dejara abierta la posibilidad de nuevas acciones. Funcionarios de su administración indicaron que los próximos pasos dependerán de la conducta de las autoridades venezolanas.

Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. El fiscal general Tarek William Saab calificó la ofensiva como una “agresión armada ilegal de carácter terrorista” y denunció que la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, constituye un “secuestro internacional”.

Publicidad

Saab sostuvo que la operación se realizó sin declaración de guerra ni autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y anunció la apertura de una investigación por las muertes registradas durante el ataque en Caracas y otras zonas del país. La escalada política y militar continúa generando reacciones dentro y fuera de la región.