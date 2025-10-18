Reclaman obras para mejorar la entrada y salida de una escuela primaria

La escuela Provincia de Santa Fe, ubicada en Trinidad, vive una situación diaria en la seguridad de la salida de los alumnos de primaria y jardín de infantes, donde maceteros de concreto, cráteres y acequias representan un riesgo constante para padres y docentes que han puesto el reclamo hace tiempo. Aseguran que cada mediodía, al menos un niño se cae al intentar esquivar los obstáculos, es por eso que piden intervención municipal urgente.

La salida de la institución da a la Avenida España, una vía que conecta Rawson con Capital y que se congestiona diariamente al mediodía, lo que aumenta el peligro para los pequeños estudiantes. Aunque existen monitores urbanos que regulan el tránsito peatonal, la comunidad educativa insiste en la necesidad de colocar una baranda de contención u otra medida de protección adicional, ya aplicada en otras escuelas de la Ciudad.

Las barandas que están colocadas en otras escuelas que dan hacia calles transitadas. (Foto captura Google Maps)

El pedido formal fue realizado antes del receso invernal de este año, pero la respuesta municipal hasta ahora fue parcial: solo se colocó concreto en una zona dañada y se realizaron mediciones, sin completar la obra en el resto del frente de la escuela. Padres y maestras exigen que las autoridades intervengan de inmediato, considerando que aún restan casi tres meses de clases, para prevenir accidentes graves.

La comunidad educativa reclama un plan de acción definitivo, que garantice la seguridad de los niños y transforme la entrada y salida de la escuela en un espacio seguro, evitando que la combinación de obstáculos físicos y tránsito pesado se convierta en una amenaza que resulte en accidente.