PAMI ofrece hasta 80% de descuento y medicamentos gratuitos para sus afiliados en diciembre 2025

La obra social para jubilados y pensionados mantiene beneficios en fármacos con cobertura total para tratamientos esenciales y descuentos escalonados según la patología.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los descuentos aplican sobre el precio de venta PAMI. Foto: Gentileza

El Programa de Medicamentos de PAMI continúa vigente en diciembre de 2025, beneficiando a más de 5 millones de afiliados en todo el país. Esta iniciativa no solo garantiza el acceso gratuito a fármacos esenciales para enfermedades crónicas y graves, sino que también ofrece descuentos de hasta el 80% en medicamentos específicos.

Los descuentos aplican sobre el precio de venta PAMI, que es más bajo en comparación con otras obras sociales o prepagas. Según la patología, los porcentajes varían: para enfermedades crónicas y agudas, la cobertura oscila entre el 50% y 80%, mientras que para medicamentos de uso eventual, como tratamientos locales o de corta duración, el descuento es del 40%.

Entre los medicamentos que PAMI cubre al 100% se encuentran tratamientos para diabetes, fármacos oncológicos y oncohematológicos, terapias para hemofilia, medicamentos para VIH y hepatitis B y C, así como fármacos para trasplantes y trastornos hematopoyéticos. También incluyen terapias para artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, medicamentos oftalmológicos intravítreos, tratamientos para osteoartritis, insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

El programa prioriza el uso racional de medicamentos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con un subsidio social para afiliados con dificultades económicas, que permite acceder a medicamentos ambulatorios sin costo.

Para acceder a los medicamentos gratuitos, los afiliados deben solicitar al médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia y retirar los medicamentos presentando el DNI y la credencial de PAMI. En caso de no poder hacerlo personalmente, un familiar o persona de confianza puede gestionar el retiro con la documentación correspondiente.

Quienes requieran el subsidio social deben cumplir con ciertos requisitos económicos, entre ellos ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad), no estar afiliados a una medicina prepaga, no poseer más de un inmueble ni vehículos de menos de 10 años, y no contar con activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

El trámite para acceder a estos beneficios puede realizarse de manera virtual o presencial en cualquier agencia PAMI. Además, si un afiliado no cumple con los requisitos de ingresos pero necesita medicamentos cuyo costo supere el 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura total mediante un procedimiento de excepción, presentando un informe social y una revalidación médica.

El proceso no requiere renovación siempre que se mantengan las condiciones del subsidio, y toda la información está disponible en la página web oficial de PAMI, junto con tutoriales que explican cómo realizar los trámites.

