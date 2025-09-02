Los docentes universitarios de San Juan se sumaron a un paro nacional de 48 horas, en reclamo de mejoras salariales. Según fuentes oficiales, el primer día de la medida registró un acatamiento cercano al 90%.

Según los datos oficiales de Adicus, en total en San Juan alcanzó un 90% de acatamiento entre sus miembros. Los preceptores cumplieron casi en su totalidad con la medida, registrando un 98%, mientras que los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) y los maestros de taller alcanzaron un 100%.

En otras sedes, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) reportó un 95% de adhesión, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) llegó al 90%, con la particularidad de que solo un docente continuó dictando clases. Por su parte, la Facultad de Filosofía, Historia y Artes (FFHA) mostró un 85% de cumplimiento, dejando abiertas cinco aulas para quienes continuaron con actividades académicas. En el Centro Cultural Universitario (CCU), el acatamiento alcanzó un 70%.

La medida de fuerza se lleva a cabo en reclamo de mejores condiciones laborales y de infraestructura educativa, así como la revisión de ciertos protocolos internos, según informaron representantes gremiales universitarios. La medida de fuerza continuará este martes 2 de septiembre, con el segundo día de protesta.