Paso a paso: cómo inscribirse al Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026

El Gobierno de San Juan habilitó la inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 y confirmó que el trámite podrá realizarse de manera completamente online hasta el 15 de marzo inclusive. El beneficio está destinado a estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, así como a docentes en actividad.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, dispuso dos canales oficiales para gestionar la solicitud: la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CiDi, disponible tanto en su sitio web como por WhatsApp.

A continuación, el paso a paso para completar la inscripción.

Cómo inscribirse en la web oficial

Quienes elijan realizar el trámite por internet deberán ingresar a boletoescolar.sanjuan.gob.ary seleccionar el botón “Solicitá boleto gratuito escolar y docente”.

En la siguiente pantalla, el sistema solicitará completar DNI, número de trámite del DNI (hasta 11 dígitos) y género. Luego se debe presionar “Validar” para continuar.

Si la persona no tiene una tarjeta SUBE registrada, la plataforma la redirigirá automáticamente al sitio correspondiente para completar ese paso previo.

Una vez validada la identidad, se deberán cargar los datos personales requeridos, indicar si se trata de estudiante o docente, completar el captcha de seguridad y hacer clic en “Enviar Solicitud”.

En caso de que el establecimiento educativo no figure en el listado desplegable, se deberá seleccionar la opción “Otro” e ingresar manualmente el nombre de la institución.

Al finalizar, aparecerá el mensaje “¡Solicitud enviada!”, confirmando que el trámite fue registrado correctamente.

Cómo consultar el estado o realizar un reclamo

La misma página permite hacer el seguimiento del trámite. Para ello, se debe ingresar en la opción “Consultá el estado del trámite”, donde el sistema informará si la solicitud fue aprobada o se encuentra en proceso de validación.

Si fuera necesario iniciar un reclamo o consultar uno ya realizado, está disponible el botón “Realizá o consultá tu reclamo”, donde se puede completar un formulario o ingresar un código de seguimiento.

Cómo inscribirse a través de CiDi

La segunda opción es realizar el trámite mediante el chatbot de CiDi. Para ello, se debe ingresar a www.cidi.sanjuan.gob.ar y buscar el asistente virtual ubicado en el sector derecho de la pantalla.

Una vez allí, se debe seleccionar la opción “Boleto Sube” y luego “Solicitar Boleto Escolar o Docente”. El bot solicitará los datos personales, la condición de estudiante o docente, el establecimiento educativo y otra información necesaria para completar el registro. Finalmente, se deberán confirmar los datos en la opción “Confirmar registro”.

También es posible gestionar la inscripción por WhatsApp, agendando el número 2644592201 y siguiendo las instrucciones del chatbot, en un procedimiento similar al de la web.

Desde el Gobierno recordaron que ambos canales ya se encuentran habilitados y que el plazo para inscribirse al Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 vence el 15 de marzo.