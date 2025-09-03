Un sujeto, cuya identidad aún se desconoce, evadió a la Policía de San Juan tras una persecución por las calles del departamento Rawson y abandonó una motocicleta en un intento por escapar. El hecho ocurrió en el interior del barrio Río Blanco, cuando el motociclista circulaba realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la seguridad de los demás conductores. Tras el incidente, la Subcomisaría Ansilta inició una investigación para dar con el paradero del prófugo y localizar al propietario del rodado.

La moto se encuentra en un estado importante de deterioro.

Todo comenzó cuando personal de la Subcomisaría Ansilta, que patrullaba la zona, observó a un hombre a bordo de una motocicleta que zigzagueaba peligrosamente, comprometiendo a los demás vehículos en el tránsito. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto y aceleró, iniciando una veloz huida. La persecución se extendió por varias arterias del barrio, con el motociclista intentando perder de vista a los agentes.

El rodado presentaba faltante de faros delantero y trasero, no tenía tambor de arranque y ni luces de giros.

Cuando el conductor se dio cuenta de que no tenía escapatoria, decidió abandonar la motocicleta Maverick de 125 cc. y continuar su escape a pie. Se metió por varios domicilios del barrio, trepando muros y corriendo entre las casas, para finalmente lograr perder de vista a la Policía. Los agentes no pudieron darle alcance, a pesar del esfuerzo realizado para rodear la zona y dar con el paradero del fugitivo. Se presume que el sujeto es mayor de edad.

Es una Maverick de 125 cc. dominio 260 JHP.

El rodado que abandonó el sujeto, una motocicleta de color negro con patente 260 JHP, presentaba un visible estado de deterioro. Los oficiales constataron que no tenía luces de giro, tablero, tampoco tambor de arranque, le faltaba el faro delantero y trasero. Además, el tanque tenía una importante abolladura.

La moto fue trasladada a la sede policial para ser sometida a peritajes. El personal de la Subcomisaría Ansilta trabajó para dar con el dueño, ya que no se descarta que el rodado tenga un pedido de secuestro. La Policía continúa con la investigación para identificar al hombre que escapó.