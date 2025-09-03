Con el inicio de septiembre, las estaciones de servicio de San Juan aplicaron aumentos promedio del 6% en naftas y del 5% en gasoil, aunque en algunas estaciones los incrementos alcanzaron hasta un 20%, según un relevamiento de DIARIO HUARPE.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, señaló a este medio que agosto fue un mes complejo, con variaciones constantes en los precios que generaron complicaciones administrativas, en un contexto de caída del consumo. "Hay variaciones de precios que van modificando el valor día a día", explicó. Caruso agregó que la dinámica de ajustes frecuentes obliga a los comercios a adaptarse continuamente, lo que afecta la planificación financiera de las estaciones locales y de los clientes.

En YPF, los incrementos fueron moderados en comparación con otras petroleras, con un promedio cercano al 5%. La nafta Súper pasó de $1.331 a $1.405, mientras que la Infinia Nafta subió de $1.559 a $1.646. Sin embargo, la Infinia Diesel registró un leve retroceso del 6%, pasando de $1.523 a $1.410, y el Diesel Infinia aumentó de $1.354 a $1.590.

Por su parte, en las estaciones de Shell, los aumentos fueron más pronunciados, alcanzando hasta un 20%. La nafta Súper pasó de $1.409 a $1.676, un incremento del 19%, y el GNC subió de $594 a $715, un 20% más. Otros productos registraron aumentos más moderados, alrededor del 3%: V-Power Nafta pasó de $1.692 a $1.747, Evalux Diesel de $1.450 a $1.499 y V-Power Diesel de $1.661 a $1.733.

En Axion, los aumentos no superaron el 5%. La nafta Súper pasó de $1.362 a $1.429, la Quantium Nafta subió de $1.649 a $1.721, el Diesel X10 pasó de $1.457 a $1.528 y el Quantium Diesel X10 de $1.615 a $1.693. Por su parte, el GNC se mantuvo estable en $593.

El ajuste responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida busca compensar ajustes pendientes desde 2024, aunque los consumidores locales ya sienten un impacto directo en su economía cotidiana.

De acuerdo con la normativa nacional, los incrementos aplicados a partir del 1° de septiembre forman parte de la primera fase de actualización de impuestos. La segunda fase, prevista para el 1° de octubre, podría implicar nuevas subas en los combustibles, lo que genera expectativas de más ajustes en los precios durante las próximas semanas y un impacto adicional en el consumo y la economía familiar.