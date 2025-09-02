La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) aplicó este miércoles el derecho de admisión a 40 barras de Independiente luego de los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. Entre los sancionados se encuentra Mario Nadalich, líder de la facción oficial, mientras que Juan Ignacio Leckzniki mantiene su prohibición de ingreso previamente vigente.

Guillermo Cimadevilla, titular de la Aprevide, explicó que la decisión se tomó tras analizar todas las imágenes del encuentro, identificando a los líderes de la tribuna principal y secundaria. La medida es preventiva y se mantendrá hasta que la Justicia determine la culpabilidad de cada involucrado. La UFI 4, a cargo de los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González, imputó hasta ahora a ocho barras por intento de homicidio y lesiones graves, pero la Aprevide decidió ampliar la prohibición a los restantes identificados en la tribuna.

La resolución incluye a varios históricos de la barra, como Ricardo y Carlos Gabriel Nadalich, Roberto Ilesca, Damián Ocampo, Cristian Ray, Gustavo Orellano, Néstor Berjano, Marcelo Ale y Carlos Arecco, así como a otros de segunda línea vinculados a los hechos violentos. La medida también afecta a quienes fueron allanados recientemente por los fiscales, entre ellos Leandro Suárez y Fabricio Ferreyra.

El efecto inmediato será la posible acefalía en la tribuna Norte del estadio Libertadores de América, ya que los máximos referentes de ambas facciones de la barra están inhabilitados para ingresar. Mientras tanto, la Aprevide anunció que los hinchas de la Universidad de Chile tendrán prohibido asistir a cualquier encuentro en territorio bonaerense hasta el 31 de diciembre de 2027.

De esta manera, el club se prepara para recibir a Banfield el sábado 13 de septiembre con una tribuna raleada en materia de barras, y la situación genera expectativas sobre cómo se reorganizará la hinchada para los próximos partidos.