Un episodio cargado de humor, desconfianza y un toque de crítica social se volvió viral en San Juan luego de que Emilio Tortosa, bloguero y motoquero, publicara un video mientras trabajaba como repartidor de pedidos. El material, que ya acumula más de 350 mil vistas, muestra cómo decide rechazar una entrega en el barrio Cabot, en Capital, por temor a ser víctima de un robo.

El video comienza con su reacción espontánea al leer el destino: “Ay, la p... madre, boludo. Es en el Barrio Cabot el otro pedido. Que boludo, no me di cuenta de mirarlo antes”. Ante la situación, Tortosa optó por llamar al cliente para proponerle un cambio: “¿No te podrías acercar por calle Mendoza, hermano?” se escucha en la llamada que grabó.

La respuesta que recibió fue negativa y, con ironía, el motoquero redobló la apuesta: “Sí, no me van a robar, boludo. ¿Qué marca de moto están precisando o qué celular necesitan? Yo tengo un Xiaomi, ponele, mucho para laborar hoy”, dijo con ironía.

Finalmente, el sanjuanino decidió cancelar el pedido, no sin antes sugerirle al cliente una alternativa casera: “Hacete unos fideos blancos con huevo, unos fideos blancos y acostate a dormir, hermano, porque no te lo voy a llevar. De onda te digo”.

En la descripción del posteo, Tortosa volvió a desatar risas con un comentario lapidario: “Ni de ondaaaaaa me metíaaaaa jajaja en efectivo y a las 23 hs de la noche voy con el moño y tamos chelo jajaja”.

El video cosechó miles de comentarios, algunos que apoyaron su decisión y otros que cuestionaron los prejuicios hacia el barrio.