Arcor se sumó a una tendencia global al introducir una nueva variedad de chocolate. La empresa argentina lanzó el Cofler Dubai, una edición especial que combina chocolate con leche y un relleno de pistacho. Este producto, que se inspira en una moda que se originó en Dubái y se viralizó en plataformas digitales como TikTok, es la primera versión industrial de este tipo en llegar a los puntos de venta masivos. La compañía buscó replicar los sabores y texturas de la repostería de Oriente Medio, como el kadayif, para ofrecer una experiencia única a sus consumidores.

La creación de este producto se basa en una moda que nació en Dubái y rápidamente se esparció por el mundo. La tendencia fue impulsada por la británica-egipcia Sarah Hamouda, quien durante su embarazo recreó los sabores del postre árabe knafeh, dando origen a una mezcla que rápidamente fue imitada por figuras de las redes sociales y por el público en general.

De esta forma, el Grupo Arcor se posiciona como el primer fabricante de consumo masivo con alcance global en presentar esta tableta de chocolate con pasta de pistacho. El producto se distingue por su distintivo color verde y dorado, su relleno de crema de pistachos y su textura crocante. Pronto estará disponible en kioscos, almacenes y supermercados, así como a través del canal de venta en línea "Arcor en Casa".

Aquiles Quesada, gerente de Marketing del Negocio Chocolates de la firma, explicó que el desarrollo del Cofler Dubai tuvo como meta ofrecer un sabor innovador, empleando los más altos estándares de calidad para replicar la experiencia de la moda. Para ello, se realizaron adaptaciones tecnológicas, se optimizaron procesos y se incorporaron nuevos proveedores para acercar a los consumidores una innovación que siga las últimas modas y cumpla con sus expectativas.