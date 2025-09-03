Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este miércoles 3 de septiembre
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles 3 de septiembre en San Juan un día con cielo parcialmente nublado en todas las franjas horarias y temperaturas que marcarán un contraste entre la mañana y la tarde.
La mínima será de 4°C y se registrará en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde, lo que configura una jornada fresca a templada.
En cuanto al viento, durante la madrugada soplará del sur con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían llegar a 59 km/h, lo que aportará una sensación térmica más baja. A lo largo del día, el viento disminuirá su intensidad:
- Mañana: 13 a 22 km/h, dirección sur
- Tarde: 13 a 22 km/h, dirección sureste
- Noche: 13 a 22 km/h, dirección sureste
No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será nula (0%) durante toda la jornada.
El pronóstico para los próximos días indica que las temperaturas continuarán siendo bajas en las mañanas, con mínimas cercanas a los 2°C y máximas que rondarán entre 9°C y 18°C hacia el fin de semana.