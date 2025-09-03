A través de un video animado, el club Boca Juniors dio a conocer los planes para la remodelación del ingreso principal a su estadio. La puerta de la calle Brandsen 805 será ampliada a más del doble de su tamaño actual e incorporará nuevas características, como ventanas de vidrio y una pantalla LED para proyectar contenidos del xeneize. Esta obra forma parte de la última fase de reformas en el estadio, un paso previo al esperado anuncio de la ampliación de La Bombonera. Los cambios buscan modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de los socios y visitantes.

Mediante un video animado publicado en las redes sociales de la institución, mostró cómo se verá la entrada principal una vez que concluyan las obras. La renovación no solo abarca el exterior, sino que también incluye el hall principal. Este es uno de los accesos principales que utilizan los socios para dirigirse a las plateas medias y bajas en los partidos de local.

La modificación de los ingresos es parte de la etapa final de las reformas externas del estadio. El proyecto de mejora incluye la instalación de nuevos ascensores en los accesos a las plateas, la expansión del estacionamiento, la instalación de nueva luminaria y la modernización de las oficinas, baños y pasillos internos.

Además, un próximo paso en la agenda del club es la apertura de un restaurante de la cadena Hard Rock dentro del estadio. Este acuerdo fue sellado por el presidente del club, Juan Román Riquelme, durante el Mundial de Clubes en Miami. La llegada de una franquicia de este calibre se alinea con la estrategia de internacionalización que la entidad deportiva ha fomentado en los últimos años, buscando proyectar su marca a nivel global.