El mundo del espectáculo y del fútbol se vio sorprendido este martes tras la difusión del rumor de que Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole habrían terminado su relación tras apenas 13 días de noviazgo.

El rumor comenzó a circular luego de que el futbolista eliminara del feed de su Instagram todas las fotos junto a la artista. Desde entonces, cuentas especializadas en farándula y usuarios de X (ex Twitter) compartieron mensajes y capturas que daban por finalizado el romance.

Lo que más llamó la atención entre los fans fue la versión que indica que un joven argentino habría sido el desencadenante de la ruptura. Aunque todavía no trascendieron nombres, las especulaciones se multiplicaron rápidamente y la noticia se convirtió en tendencia en redes sociales, tanto en Argentina como en España.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole se pronunciaron de manera oficial para confirmar o desmentir la separación, ni tampoco sobre la supuesta aparición de un tercero. Mientras tanto, los fanáticos inundaron las plataformas con memes, mensajes de apoyo y teorías sobre lo ocurrido, manteniendo el tema en el centro de la conversación.