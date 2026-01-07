En la etapa maratón del Rally Dakar 2026 disputada este miércoles en Arabia Saudita, la dupla integrada por el navegante sanjuanino Lisandro Sisterna y el piloto salteño Kevin Benavides se metió entre los diez mejores de la categoría Challenger (Prototipos de UTV), una de las jornadas más duras de la competencia.

La etapa, la primera de las dos maratones programadas en esta edición, se corrió en Alula con 417 km cronometrados, donde los competidores no cuentan con asistencia técnica externa y deben enfrentar el desgaste tanto físico como mecánico por sí mismos.

Sisterna y Benavides finalizaron la etapa en la octava posición dentro de la división Challenger, resultado que les permitió consolidarse en el puesto 13º de la clasificación general de esa categoría.

La jornada también fue destacada por el regreso al protagonismo de los campeones mundiales y del Dakar en la misma categoría, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes se impusieron en la etapa con su Taurus EVO Max, acercándose a los puestos de vanguardia en la general.

La competencia continuará con la segunda etapa maratón y las próximas jornadas exhibirán nuevos desafíos para los participantes en el desierto saudí, donde la resistencia y la navegación seguirán siendo claves para avanzar en la clasificación general.