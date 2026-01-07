Ante la alerta por tormentas, la Dirección de Protección Civil y Vialidad Nacional emitieron advertencias por las condiciones peligrosas en distintas rutas de San Juan, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas y las previstas para las próximas horas.

Según el informe oficial, ya durante la siesta se registraron tramos afectados en las rutas nacionales 141, 150, 149 y en la Ruta Nacional 40 al norte de la ciudad de San Juan, donde se reportaron acumulaciones de agua y complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades indicaron que las alertas por precipitaciones intensas y tormentas severas continuarán durante la tarde y la noche, principalmente en zonas de precordillera y cordillera, con acumulación de agua en cortos períodos que podría provocar crecidas repentinas en badenes y cauces temporarios.

Vialidad Nacional detalló como zonas de riesgo los siguientes sectores:

Ruta Nacional 141: tramo Caucete – Chepes – La Rioja.

Ruta Nacional 40: sector norte de la ciudad de San Juan.

Ruta Nacional 150: Jáchal – Iglesia – Valle Fértil.

Ruta Nacional 149: Calingasta – Iglesia.

Badénes, alcantarillas y pasos de agua en áreas de montaña y precordillera.

Entre las recomendaciones a la población, se solicita evitar circular por rutas afectadas, no cruzar badenes con presencia de agua aunque el caudal parezca bajo y respetar en todo momento las indicaciones de Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Policía de San Juan y Vialidad Nacional.

Asimismo, se indicó que los puestos camineros y el personal de control deberán informar a los conductores sobre las condiciones climáticas y posibles cortes preventivos, mientras que las autoridades trabajan en la difusión del alerta, la activación de protocolos de emergencia y la coordinación con organismos de seguridad ante eventuales evacuaciones o interrupciones del tránsito.