Efectivos de la Comisaría 8ª recuperaron una motocicleta 0 kilómetro que había sido robada días atrás en el departamento Sarmiento, luego de una serie de tareas investigativas realizadas en la zona.

El hecho había sido denunciado el 3 de enero por una joven de 23 años, quien informó la sustracción de su motocicleta Corven Energy 110 cc, la cual quedó vinculada al Legajo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Como resultado de las investigaciones, el personal policial logró ubicar el rodado el 5 de enero y proceder a su recuperación. La motocicleta no contaba con dominio colocado debido a que era 0 km, pero fue reconocida sin inconvenientes por la damnificada.

Intervino el ayudante fiscal Cristian Catalano, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien dispuso la restitución inmediata del vehículo a su propietaria.

En tanto, la Policía continúa con las actuaciones correspondientes para identificar y dar con el autor del robo, cuya identidad aún no fue establecida.