El dólar oficial y el dólar blue en Argentina cerraron este miércoles con bajas en sus cotizaciones después de que el Gobierno anunciara un acuerdo de financiamiento tipo REPO con bancos internacionales por US$3.000 millones, una operación clave para asegurar los fondos necesarios antes de importantes vencimientos de deuda en enero de 2026.

En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, cinco pesos por debajo del cierre del martes. Esta baja se produce tras una jornada en la que el dólar había subido previamente alrededor de $20.

En el mercado informal, el dólar blue también operó a la baja: alrededor de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, unos $5 menos que el día anterior, reflejando una leve mejora de los tipos de cambio en la plaza local.

El acuerdo REPO, que consiste en un préstamo garantizado con títulos públicos, fue cerrado con seis bancos internacionales de primera línea y tiene como objetivo ampliar la liquidez en dólares y reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) ante el vencimiento de deuda por más de US$4.200 millones fijado para el 9 de enero.

Pese a la caída del tipo de cambio en los segmentos oficial e informal, analistas advierten que no se espera un impacto “significativo” y sostenido en los precios del dólar o en el riesgo país, dado que el acuerdo estaba diseñado principalmente para cubrir necesidades puntuales de liquidez y pago de deuda, más que para modificar la dinámica cambiaria de fondo.

El promedio de tipo de cambio minorista en bancos se situó entre $1.480 y $1.490 para la venta, con algunas entidades alcanzando incluso $1.495, mientras los mercados financieros y sectores exportadores siguen analizando el efecto potencial de esta inyección de dólares en reservas y en la confianza general del mercado.