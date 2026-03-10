La posible infracción está vinculada con su relación comercial con la empresa Bplay, de la cual es embajador desde hace más de un año. Según la normativa del fútbol inglés, los jugadores tienen prohibido promocionar o difundir casas de apuestas relacionadas con competiciones en las que participan, como la Premier League, la FA Cup o torneos europeos.

El caso fue revelado por el medio deportivo The Athletic y ahora es analizado por la FA, que deberá determinar si la campaña publicitaria del arquero argentino viola las reglas del organismo que regulan la conducta de los futbolistas.

De comprobarse la infracción, el campeón del mundo podría recibir una sanción disciplinaria que incluiría una multa económica y eventualmente alguna medida deportiva. En Inglaterra existen antecedentes similares: en 2019 el defensor colombiano Yerry Mina fue multado por aparecer en un anuncio vinculado a apuestas.

La investigación se da además en un contexto en el que el fútbol inglés endureció su postura frente a la publicidad de apuestas. La Premier League ya decidió eliminar a partir de la temporada 2026/27 los patrocinadores de este sector en el frente de las camisetas de los clubes.

Mientras avanza el análisis del caso, el futuro de Martínez dependerá de la resolución que tome la federación inglesa, que evaluará si su vínculo comercial incumple las estrictas normas que rigen en el fútbol profesional del país.