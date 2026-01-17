Las esferas colgadas en los cables de alta tensión, de colores vivos como rojo o naranja, son conocidas como marcadores de visibilidad aérea. Su propósito principal es advertir a pilotos de la presencia de cables que podrían ser prácticamente invisibles desde el aire, sobre todo en condiciones de niebla, poca luz o reflejos del sol.

Estos marcadores resultan esenciales para helicópteros, avionetas, vuelos sanitarios y aeronaves que despegan o aterrizan a baja altura, ya que permiten identificar obstáculos con suficiente antelación y evitar colisiones. Además, cumplen un rol crucial en la protección de la fauna local: aves migratorias detectan los cables y pueden esquivarlos, reduciendo los accidentes fatales.

Las bolas de visibilidad también sirven como referencia para embarcaciones cuando cruzan ríos o canales, especialmente con baja visibilidad. Tienen un diámetro aproximado de 50 centímetros, pesan varios kilos y están fabricadas con resinas resistentes a la intemperie para soportar sol, lluvia y viento sin deteriorarse.

Se colocan a intervalos regulares, generalmente cada 50 a 60 metros, aunque la distancia puede variar según la altura del tendido, el nivel de riesgo y el entorno. Aunque muchas veces pasan desapercibidas para quienes circulan por tierra, estas esferas simples son guardianes silenciosos que salvan vidas humanas y animales, cumpliendo un papel fundamental en la prevención de accidentes graves.