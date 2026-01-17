Preparar un lemon pie sin gluten requiere atención especial en la masa, ya que la harina de trigo de la receta tradicional aporta estructura y crocancia. Para reemplazarla se combinan harina de almendras y fécula de maíz, logrando una base firme, quebradiza y sabrosa. Una pizca de goma xántica ayuda a mantener la cohesión, evitando que la masa se desarme y aportando una textura muy similar a la original.

El relleno de limón mantiene la intensidad y frescura de la receta clásica. Cocinado a fuego suave y revolviendo constantemente, se obtiene un curd cremoso que se complementa con un merengue italiano estable y brillante, logrando la combinación perfecta de dulzura y aireación.

Preparación resumida:

Mezclar ingredientes secos de la base, incorporar manteca fría y huevo, formar bollo y refrigerar 30 minutos. Hornear a 180 °C hasta dorar. Para el relleno, cocinar yemas, azúcar, jugo y ralladura de limón, agregar fécula disuelta y manteca al final. Batir claras, incorporar almíbar caliente y cubrir la tarta con el merengue. Dorar con horno o soplete y dejar enfriar antes de servir.

Con esta receta, el lemon pie sin TACC conserva todo el sabor, la textura y el encanto del clásico, permitiendo que quienes siguen dietas sin gluten también disfruten de uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía argentina.