El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, sigue activo y representa un riesgo elevado por los fuertes vientos que dificultan las tareas en terreno y generan focos secundarios. Según la Administración de Parques Nacionales (APN), más de 170 combatientes trabajan en primera línea, apoyados por personal técnico y logístico, alcanzando un total de más de 230 personas desplegadas en seis sectores del parque.

Durante la jornada del viernes se registraron ráfagas superiores a 50 km/h, mientras que precipitaciones en la zona del Lago Menéndez permitieron mejorar temporalmente las condiciones en ese sector. El viento complica el uso de medios aéreos, aunque operaron seis helicópteros y dos aviones hidrantes, incluyendo recursos del Ejército, la AFE, Parques Nacionales y la colaboración de CONAF de Chile. Se espera sumar un avión hidrante anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut.

Publicidad

En paralelo, se utilizan drones para monitoreo y detección de focos de calor, mientras que las brigadas avanzan con ataque directo, construcción de líneas de defensa, enfriamiento de perímetros y control de puntos calientes.

Las autoridades mantienen restricciones de tránsito en la Ruta Provincial 71 entre Portada Norte y Quebrada del León, y solicitan precaución en el sector de Bahía Rosales por la circulación constante de vehículos vinculados al helipuerto. Además, guardaparques y bomberos voluntarios realizan guardias nocturnas y recorridas preventivas en la Zona Norte y áreas aledañas.

Publicidad

Desde la APN aclararon que no se solicitan donaciones, ya que los equipos desplegados cuentan con los insumos necesarios para continuar con el operativo de contención y control del fuego.