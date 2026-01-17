El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, brindó este sábado declaraciones en TN sobre diversos temas que atraviesan al fútbol sudamericano. En primer lugar, se refirió al escándalo judicial que afecta a la AFA por presuntas irregularidades contables y desvío de fondos.

“Son cuestiones internas y Conmebol no puede involucrarse”, dijo el dirigente paraguayo, aunque aclaró que la entidad que preside “siempre monitorea a los países que forman parte de la Confederación”. Además, expresó su deseo de que los hechos se esclarezcan de manera justa: “Deseamos que se lleve bien y con justicia. Y que siempre gane el fútbol”.

Publicidad

Domínguez también habló sobre la Copa del Mundo 2030, que se desarrollará en un formato histórico con 64 selecciones, ampliando los 48 participantes de la edición 2026 en Norteamérica. La fase inicial tendrá partidos en España, Portugal, Marruecos y, en Sudamérica, Argentina y Uruguay por su condición de finalistas de 1930, y Paraguay por ser sede de la Conmebol.

Sobre el reciente acuerdo Mercosur–Unión Europea, Domínguez destacó que “el fútbol ya lo hizo antes” mediante el convenio con la UEFA, que permitió mejoras en competitividad y calidad de partidos. “Queremos más competitividad, posibilidades para nuestros chicos y ampliar la cantidad y la calidad de partidos. El mejor fútbol vive aquí y allá”, concluyó el dirigente.