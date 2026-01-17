El hecho ocurrió pasada la 2 de la mañana del miércoles 14 de enero, cuando la familia descansaba en su domicilio sobre calle Juan B. Justo, en Capital. Según el relato de la víctima, al escuchar ruidos la mujer se levantó y encontró a tres hombres encapuchados y armados dentro de la casa, quienes la redujeron a ella y a su hijo de 17 años y los maniataron.

Durante varios minutos, los delincuentes permanecieron en el inmueble, sustrajeron un teléfono celular, una computadora portátil, ropa y calzado, y antes de huir incluso consumieron alimentos de la heladera.

Publicidad

La denuncia fue realizada por Silvia Villafañe, y los investigadores indicaron que los autores habrían ingresado saltando la medianera. En su retirada dejaron abandonados cuchillos y un juego de llaves que pertenecería a la familia, elementos que ahora forman parte de las pruebas en la causa.

El hecho quedó bajo investigación por la Policía local, que busca dar con los responsables y esclarecer las circunstancias de este violento robo que generó alarma en el barrio.