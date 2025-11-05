Cultura y Espectáculos > Fuerte
Nicki Nicole y Lamine Yamal: “No era una relación sana”
POR REDACCIÓN
El fugaz romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin de manera abrupta. La noticia de la ruptura estalló cuando Yanina Latorre la reveló en redes sociales, lo que generó numerosos rumores sobre posibles terceros en discordia.
En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live dio a conocer la versión sobre las razones reales que motivaron la separación entre la cantante rosarina y el joven futbolista del Barcelona.
Etchegoyen comenzó recordando que, en su opinión, la relación "no fue sincera" desde el inicio, ya que Nicki Nicole "todavía estaba con Trueno cuando comenzó todo con el futbolista".
Según la información revelada por el periodista, la ruptura ocurrió hace dos semanas y fue el propio Yamal quien tomó la decisión de cortar el vínculo con la cantante.
El motivo principal es que el futbolista "se dio cuenta de que no era una relación sana, le traía problemas", explicó Etchegoyen.
Además, el entorno familiar de Yamal no aprobaba la relación. El periodista de Radio Mitre aseguró que la familia del delantero "no caía bien el vínculo", especialmente para el papá y la abuela del jugador, quienes le decían a Lamine que "no querían conocerla".
Juan Etchegoyen también remarcó que el joven futbolista “tiene 18 años, le encanta la fiesta y eso no era compatible con tener pareja”.
Según su versión, "Lamine prefirió la estabilidad familiar y la joda" y por ello "le cortó a Nicki", quien, de todas formas, "tampoco estaba tan enganchada".
