Desde septiembre de 2025, el Raspberry Makeup se posicionará como la tendencia más destacada en el mundo del maquillaje. Esta propuesta se caracteriza por la aplicación monocromática de tonos frambuesa en labios, mejillas y párpados, generando un efecto armonioso y luminoso que combina sofisticación con naturalidad.

Este estilo evita los excesos y se centra en resaltar la vitalidad del rostro mediante una paleta que evoca frescura y jugosidad, ideal para acompañar la estación otoñal. Lejos de recargar, busca un equilibrio entre pequeños toques rojizos y una apariencia saludable.

Publicidad

Lo que hace especial al Raspberry Makeup es su gran versatilidad. Los tonos frambuesa, que van desde un rosa intenso hasta un rojo con matices púrpura, favorecen a múltiples tonos de piel: aportan calidez a las pieles claras y un contraste vibrante a las más oscuras. Además, la repetición del mismo matiz en distintas áreas del rostro permite lograr una armonía visual moderna y elegante.

Esta tendencia se adapta tanto a looks diarios como a eventos nocturnos. Aplicado con suavidad, es ideal para el día, mientras que una mayor intensidad en capas lo convierte en un maquillaje sofisticado para la noche.

Publicidad

Cómo lograr el Raspberry Makeup

La preparación comienza con una base ligera que unifique el tono sin ocultar la textura natural de la piel, priorizando un acabado fresco. Se recomienda usar una prebase hidratante y corrector solo en zonas necesarias para mantener la naturalidad.

El rubor frambuesa en crema es el punto central, aplicándose en las manzanas de las mejillas y difuminándose hacia las sienes para imitar el rubor natural tras la exposición al aire libre.

Publicidad

En los párpados, la clave es la sutileza: una sombra en polvo o crema dentro de la gama frambuesa, suavemente difuminada, crea el efecto monocromático. Para un toque especial, se puede añadir iluminador en el lagrimal que aporte un destello sutil.

Los labios completan el look, pudiendo optar entre un bálsamo con tinte para un acabado ligero o un labial satinado con mayor intensidad, siempre respetando la paleta frambuesa para mantener la cohesión.

Finalmente, basta con aplicar una capa mínima de máscara de pestañas y peinar las cejas, evitando delineados dramáticos. La fuerza de esta tendencia radica en la uniformidad del tono y la frescura que transmite.

Este estilo combina funcionalidad y estilo, simplificando la rutina de maquillaje sin sacrificar impacto visual. La paleta frambuesa conecta con la energía cálida y sofisticada del otoño, logrando un equilibrio entre lo llamativo y lo natural.

El Raspberry Makeup se presenta como un lenguaje de color adaptado al ritmo urbano y a una belleza práctica pero expresiva. A partir de septiembre de 2025, será común ver esta monocromía vibrante en las calles, redefiniendo la naturalidad con un matiz inesperado.