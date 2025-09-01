¿El regreso más esperado? Conor McGregor podría enfrentarse a Mike Perry en una pelea sin guantes

Un posible e inesperado combate sin guantes en el ring de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) ha puesto en alerta al mundo de las artes marciales mixtas. La figura central de esta potencial contienda es Conor McGregor, quien, a más de tres años de su última pelea, se perfila como un contendiente de alto calibre para enfrentarse a Mike Perry, un pilar de la compañía. La posibilidad de este cruce, que fusiona el magnetismo del irlandés con la crudeza del boxeo sin guantes, ha encendido la especulación entre los aficionados.

La conexión de Conor McGregor con BKFC no es nueva y ha sido una pieza clave en este desarrollo. Como copropietario de la organización, el excampeón de UFC ha demostrado un interés genuino en el formato. El presidente de BKFC, David Feldman, insinuó recientemente que la inactividad de McGregor no es un simple capricho, sino parte de una preparación enfocada en su regreso. Feldman llegó a vincular el destino del irlandés con el resultado de la pelea entre Perry y Stephens en el evento BKFC 82, lo que sugiere que el ganador de ese enfrentamiento podría ser el próximo rival de "The Notorious".

Aunque su contrato con UFC sigue vigente, la alianza con BKFC le ofrece a McGregor una nueva y tentadora vía para su carrera. Su aparición en el ring de la compañía en abril de 2023, donde no dudó en mostrar su apoyo y participar en la promoción, ya había anticipado un posible interés personal. Ahora, los comentarios de Feldman apuntan a que un plan de regreso está en marcha, y un posible choque contra Mike Perry se presenta como el escenario más lógico y atractivo.

¿Pelearán Conor McGregor y Mike Perry?

"Conor ha hecho un gran trabajo promocionando con la compañía. Estoy feliz de haberlo traído al ring en abril de 2023. Pelear con él sería increíble porque sé que tiene el deseo y todavía siente la necesidad de competir”, expresó Perry a MMA Fighting, reflejando el respeto por la ambición de su posible futuro oponente. Estas palabras no solo confirman el interés del luchador en un hipotético duelo, sino que también refuerzan la narrativa de que McGregor busca un nuevo desafío más allá de su zona de confort.

En este contexto, el futuro del excampeón irlandés parece depender de una decisión crucial: si continuará su trayectoria en la reconocida UFC o si se aventurará en el crudo mundo de BKFC. Para la organización, la incorporación de un nombre del calibre de Conor McGregor no es solo un golpe de marketing, sino un paso fundamental para expandir su audiencia y consolidar su modelo de negocio. Un enfrentamiento contra Perry, con todo el peso mediático que acarrea, sería la combinación perfecta entre espectáculo y estrategia comercial.