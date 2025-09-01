La tarde de este lunes 1 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte de la Policía de San Juan realizaban recorridas preventivas por la Avenida Benavidez, en el departamento Chimbas, cuando observaron a dos jóvenes en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, los menores arrojaron un envoltorio negro y emprendieron la huida a pie.

Tras una breve persecución, los uniformados lograron interceptarlos y recuperar el envoltorio, que contenía un casco protector marca Punto Extremo, de color rojo con negro, talle XXL. Los adolescentes admitieron que lo habían sustraído del estacionamiento del hipermercado Easy, lo que fue confirmado por un guardia de seguridad del lugar.

Los jóvenes, conocidos en el ambiente delictivo, fueron puestos a disposición del 2º Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que ahora definirá los pasos a seguir en la investigación.