El calvario de Marchesín: Boca dio a conocer la lesión del arquero

El triunfo de Boca Juniors en Mar del Plata dejó un sabor agridulce. A pesar de la victoria que lo mantiene en la pelea por el Torneo Clausura, el director técnico Miguel Ángel Russo recibió una noticia que sacude sus planes: la lesión de Agustín Marchesín, su arquero titular. Los temores iniciales surgieron en los últimos minutos del partido contra Aldosivi, cuando el guardameta se vio obligado a abandonar el campo de juego, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Según fuentes cercanas al club, se sospecha que Marchesín ha sufrido un desgarro en el gemelo izquierdo, una dolencia que lo mantendría alejado de las canchas por varias semanas. Si los estudios médicos confirman el diagnóstico, el arquero se perderá al menos los próximos dos duelos: la visita a Rosario Central y el partido como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. La baja de su arquero estrella obliga a Russo a replantearse el armado del equipo de cara a los desafíos que se aproximan.

Publicidad

La ausencia de Marchesín abre un interrogante en la portería, donde Leandro Brey se perfila como la opción más probable. El joven guardameta, que ingresó en su lugar en el último encuentro, ha sido el suplente habitual en el último año y cuenta con la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, no es la única alternativa en Boca.

Boca Juniors pierde a Marchesín

A pesar de su falta de rodaje oficial en la temporada, Sergio Romero y Javier García podrían asomar como variantes. Ambos con contrato vigente hasta finales de 2024, podrían recibir una oportunidad si la necesidad lo amerita. Por el momento, la situación de Romero es particular, ya que no ha participado en los entrenamientos de fútbol con el resto del plantel.

Publicidad

Con el regreso a los trabajos programado para el miércoles, el cuerpo técnico tendrá que definir quién será el encargado de proteger el arco xeneize en los próximos compromisos. La decisión de Russo no solo tendrá en cuenta el rendimiento de los arqueros disponibles, sino también la situación física y el ritmo de competencia de cada uno, para encontrar al reemplazante ideal que garantice la seguridad del equipo mientras Marchesín se recupera.