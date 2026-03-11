La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió reducir la pena de Julio César Noda Abreu, un ciudadano cubano de 50 años condenado por distintos delitos cometidos en Argentina, entre ellos un violento episodio con disparos en plena estación Plaza Constitución. Con la nueva resolución judicial, el hombre podría recuperar la libertad en aproximadamente diez meses.

El hecho más grave ocurrió durante la madrugada del 2 de abril de 2023 en la estación ferroviaria del barrio porteño de Constitución. Según la investigación judicial, Noda Abreu discutió con un hombre que realizaba una compra en un kiosco y, tras el altercado, extrajo una pistola calibre .25 que llevaba oculta en la cintura y efectuó tres disparos. La víctima logró escapar sin resultar herida.

El acusado fue condenado por una serie de delitos que incluyeron amenazas, lesiones agravadas y violencia contra su pareja, en hechos ocurridos entre 2022 y 2023. Parte de esos episodios también incluyeron situaciones de agresión y amenazas en la vía pública.

El fallo de Casación redujo la pena a tres años y diez meses de prisión. Los magistrados consideraron diversos atenuantes, entre ellos que el imputado no tenía antecedentes penales en su país de origen, que logró insertarse laboralmente en Argentina y que no presentaba consumo problemático de drogas.

Al momento de la resolución, el hombre se encontraba detenido en la Colonia Penal de Viedma, en Río Negro. Debido al tiempo que ya cumplió de prisión desde su detención, el nuevo cálculo de la pena indica que podría salir en libertad dentro de unos diez meses.