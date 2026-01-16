Los alfajores helados de frutilla se convirtieron en una receta ideal para los días de calor: fáciles, rápidos y con sólo cuatro ingredientes principales, se pueden preparar en menos de 15 minutos incluso sin experiencia en la cocina. La propuesta fue difundida por TN Cocina y rápidamente se volvió tendencia entre quienes buscan postres caseros frescos y sencillos este verano.

La base de la receta consiste en combinar galletitas tipo dulce de leche, dulce de leche tradicional, crema de leche y frutillas frescas, ingredientes que suelen ser accesibles y comunes en la despensa familiar. Al unirlos con un mínimo de elaboración se obtiene un postre cremoso, con textura helada y un sabor que remite a los clásicos alfajores pero con un giro refrescante.

Para prepararlos, primero se trituran las galletitas hasta lograr migas finas. A continuación, se integran con el dulce de leche y la crema de leche hasta lograr una mezcla homogénea. Las frutillas se agregan picadas o procesadas, dependiendo de si se prefiere un resultado con trozos de fruta o más suave. Una vez combinados todos los ingredientes, se llevan al freezer en un molde previamente preparado.

Tras un reposo de aproximadamente 15 minutos en el congelador, la preparación toma una consistencia semifirme propia de los postres fríos. En ese punto, se pueden cortar porciones individuales o desmoldar directamente para disfrutar. El resultado es una versión veraniega, ligera y dulce de los tradicionales alfajores, ideal para satisfacer antojos sin complicaciones.

Este postre no solo conquista por su rapidez, sino también por su versatilidad: puede servirse solo o acompañado de frutas frescas, salsa de chocolate o un toque de menta para intensificar los sabores. Es una opción acertada tanto para disfrutar en familia como para ofrecer a invitados en reuniones informales.

Los alfajores helados de frutilla combinan lo mejor de los clásicos dulces argentinos con la frescura de un helado casero, convirtiéndose en un recurso perfecto para combatir el calor sin perder el gusto por lo dulce.