Reddit anunció un paquete de medidas de seguridad dirigido a niños y adolescentes, luego de la entrada en vigor de la ley australiana que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales. La plataforma, fundada en 2005 y basada en foros temáticos, quedó incluida en la normativa pese a sus intentos por diferenciarse de otras redes como Instagram, TikTok o Facebook.

Las nuevas restricciones aplicadas en Australia obligan a que quienes quieran crear una cuenta informen su fecha de nacimiento y mantengan visible su edad en las configuraciones. Además, se incorporó un sistema de predicción de edad que suspenderá perfiles si se detecta que el usuario es menor de 16 años. Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas podrían no ser suficientes, ya que la navegación sin iniciar sesión seguirá permitida.

En paralelo, la empresa implementará ajustes globales para mejorar la protección de los usuarios jóvenes. Entre ellos, se incluyen configuraciones más estrictas en los chats, el bloqueo de contenidos para adultos o sensibles y la limitación en la personalización de anuncios. Según la publicación especializada Social Media Today, estos cambios amplían la seguridad en toda la plataforma como consecuencia directa de la presión regulatoria australiana.

A pesar de adherirse a las normas, Reddit expresó públicamente su desacuerdo con las restricciones impuestas, cuestionando su alcance, su eficacia real y las implicancias que podrían tener para el ecosistema digital. Mientras tanto, la comunidad de foros continúa adaptándose a un escenario global cada vez más exigente en materia de seguridad para menores.