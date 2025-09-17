El mercado cambiario argentino presenta hoy, miércoles 17 de septiembre, una noticia tranquilizadora para el dólar oficial, que ha logrado frenar su tendencia alcista y se muestra estabilizado. Tras jornadas que generaron expectación por sus continuas subas, la cotización de la divisa estadounidense en el segmento oficial se reporta sin cambios este día.

Según la última actualización, el dólar oficial registra un 0.00% de variación. Esto implica que su valor se mantiene idéntico al que ostentaba el pasado martes 16 de septiembre, fijando la compra en $1430 y la venta en $1480. Esta estabilidad marca un punto de pausa tras las fluctuaciones previas.

Mientras el dólar oficial muestra esta quietud, otros segmentos del mercado reflejan ligeros movimientos. El dólar blue, por ejemplo, presentó una suba del 1.05%, cotizando a $1450 para la compra y $1470 para la venta. De manera similar, el dólar MEP y el Contado con Liqui (CCL) también registraron variaciones positivas del 0.54% y 0.72% respectivamente, con el dólar cripto siguiendo la tendencia con un 0.31% de aumento. Por su parte, el dólar Tarjeta se mantiene en $1924 para la venta, sin variaciones.