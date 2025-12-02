Durante el lunes 1 y martes 2 de diciembre, se vivió un clima de expectativa y nerviosismo en las escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional de San Juan. En total, 1.618 aspirantes buscan ingresar a la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

El lunes los postulantes rindieron la prueba de Lengua, mientras que este martes completaron el proceso con el examen de Matemática. Ambas instancias se realizaron de manera presencial en las sedes del Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial, donde nuevamente se registró un importante movimiento de estudiantes y familias.

Cuándo se conocerán los resultados

Para aprobar, cada postulante debe obtener al menos el 50% del puntaje total en cada una de las dos evaluaciones. Con esos resultados se elaborará una lista única de mérito, que determinará el orden en que los ingresantes podrán elegir la escuela, de acuerdo con las vacantes disponibles:

Colegio Central Universitario: 115 vacantes

Escuela Industrial: 200 vacantes

Escuela de Comercio: 250 vacantes (196 turno tarde y 54 turno intermedio)

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre de 2025, mientras que los definitivos estarán disponibles el 15 de diciembre. La revisión de exámenes podrá solicitarse los días 10 y 11 de diciembre en el Colegio Central.

Cómo sigue el proceso

La elección de escuela se realizará el 16 de diciembre de 2025, desde las 7.30, también en el Colegio Central Universitario y según el orden de mérito.

Finalmente, la inscripción definitiva deberá completarse entre el 17 y el 21 de diciembre de 2025, presentando la documentación obligatoria: DNI, libreta o certificado de finalización del nivel primario y formulario de inscripción.