El Gobierno nacional denunció ante la Justicia federal un supuesto caso de espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia. La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad, quedó a cargo del juez Julián Ercolini e incluye pedidos de allanamientos y medidas cautelares.

Entre los apuntados en la denuncia figuran el conductor Jorge Rial, el periodista Mauro Federico, el empresario y dirigente de la AFA Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. También se señaló al canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los audios atribuidos a Milei.

Fernando Toviggino junto a Claudio Tapia, presidente de AFA.

El Gobierno sostiene que los hechos denunciados forman parte de una “operación de inteligencia no institucional” prohibida por la Ley 25.520. En la presentación se acusa a los involucrados de participar en una maniobra planificada para “desestabilizar al Gobierno y alterar la opinión pública” en la previa de las elecciones legislativas.

Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Además, se menciona a un presunto grupo denominado “La Compañía”, supuestamente vinculado a residentes rusos en el país, que tendría como objetivo desarrollar “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino”.

El periodista Jorge Rial.

La denuncia remarca que la filtración de audios habría alcanzado incluso a la Casa Rosada, lo que el Ejecutivo consideró de “gravedad inusitada” por la posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede de Gobierno.

Mauro Federico, periodista.