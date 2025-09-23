River Plate atraviesa su momento más crítico del año y Marcelo Gallardo ya planifica la estrategia para revertir el 2-1 ante Palmeiras, el próximo miércoles a las 21.30 en Allianz Parque. Tras dos derrotas consecutivas, el DT analiza abandonar la línea de cinco defensores, evalúa un mediocampo reforzado con Enzo Pérez y aguarda por Lautaro Rivero, que superó una molestia muscular. Además, Giuliano Galoppo vuelve tras su suspensión y podría ser titular.

Dos caídas que encendieron alarmas

El Millonario perdió en el Monumental frente a Palmeiras y volvió a caer con Atlético Tucumán como visitante. Es la primera vez desde el regreso de Gallardo que el equipo sufre dos derrotas seguidas en 90 minutos, un registro que no ocurría desde 2023 bajo la conducción de Martín Demichelis.

Publicidad

Cambios y dudas en el mediocampo

Gallardo ensaya modificaciones para darle solidez al mediocampo. El mendocino Enzo Pérez, reemplazado en la ida, mantendría su lugar pero acompañado por Juan Portillo para darle mayor cobertura. Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero son opciones para completar la zona central junto a Giuliano Galoppo, quien vuelve tras cumplir una fecha de suspensión.

Definición del esquema y estado físico

Lautaro Rivero, que terminó con una sobrecarga muscular, estaría en condiciones de jugar. El otro zaguero se definirá entre Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, de buen rendimiento en el complemento del primer partido. Gallardo todavía no define si usará un 4-3-3 ofensivo o un 4-5-1 que priorice el control del medio.

Publicidad

Palabras del entrenador

En conferencia de prensa, Gallardo comentó: “Es distinto, pero ya jugamos en ese campo. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Es un tanto más rápido”, en referencia al césped sintético del Allianz Parque.

El objetivo

Con Maximiliano Salas confirmado en ataque, River buscará sorprender al Verdao en su casa y dar un golpe histórico. El técnico evaluará los últimos movimientos en el táctico del lunes y el ensayo de pelota parada del martes antes de viajar a Brasil.