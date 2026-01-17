En plena pretemporada y con el mercado de pases aún abierto, River continúa activo en la búsqueda de refuerzos para el plantel de Marcelo Gallardo. Luego de cerrar tres incorporaciones, desde Brasil confirmaron que el club de Núñez realizó un sondeo por Joaquín “Tucu” Correa, exjugador de la Selección argentina y actual futbolista de Botafogo.

Según informó el medio Globo Esporte, el delantero es del gusto personal del entrenador millonario, quien ya lo tuvo en carpeta en mercados de pases anteriores y habría impulsado el inicio de las conversaciones. Si bien todavía no existe una oferta formal, desde River consultaron condiciones y no descartan avanzar en la operación.

El interés encendió las alarmas en el club carioca, que sigue de cerca los movimientos del conjunto argentino. En Brasil aseguran que ya hubo contactos iniciales, aunque remarcan que la negociación se encuentra en una etapa muy temprana.

Correa, de 31 años, llegó a Botafogo en julio de 2025 en condición de libre, tras finalizar su vínculo con el Inter de Italia. Desde su arribo al Fogão disputó 25 partidos oficiales y convirtió dos goles, además de aportar experiencia internacional al equipo.

El atacante tiene contrato vigente con el club brasileño hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier transferencia implicaría una negociación formal entre ambas instituciones.

De esta manera, River busca reforzar un puesto sensible dentro del plantel, una de las zonas donde hoy se encuentra más necesitado. El nombre del Tucu Correa aparece como una alternativa de jerarquía para potenciar el ataque de cara a los desafíos de la temporada.