El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró la decisión del régimen iraní de cancelar el ahorcamiento de 800 personas detenidas durante las recientes protestas antigubernamentales en Irán. “Respeto enormemente que todos los ahorcamientos programados hayan sido cancelados por los líderes iraníes. ¡Gracias!”, escribió Trump en su red social Truth.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión regional, luego de que Estados Unidos iniciara el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente ante la posibilidad de un conflicto con Irán. Trump desestimó además los comentarios de funcionarios del Golfo que afirmaban que Arabia Saudita, Qatar y Omán habían influido en su decisión, asegurando que se convenció por las acciones del propio régimen iraní.

Desde el exilio, el opositor Reza Pahlavi calificó al sistema iraní como “al borde del colapso” y denunció que la violenta represión del régimen es un “último recurso para intimidar” a la población. “El líder supremo Ali Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, agregó.

La Unión Europea, por su parte, ratificó su respaldo político al pueblo iraní y evaluó ampliar las sanciones contra los responsables de la represión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la violencia y advirtió sobre el riesgo de operar en el espacio aéreo iraní, tras un aviso de la Agencia de Seguridad Aérea Europea (AESA).

El movimiento de protesta en Irán, iniciado el 28 de diciembre por agravios económicos y sociales, ha provocado más de 3.400 víctimas fatales y miles de arrestos, según organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos. El régimen ha impuesto apagones de internet para controlar la información y afirma que la situación está bajo control.

En este contexto, líderes internacionales como Vladimir Putin e Israel han promovido medidas diplomáticas. Putin dialogó con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la mediación rusa para garantizar la estabilidad en Medio Oriente. Israel, en tanto, solicitó a la UE que designe a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, responsabilizándola de la represión.

La cancelación de los ahorcamientos por parte del régimen iraní, celebrada por Trump, marca un episodio clave en medio de una crisis que sigue siendo monitoreada internacionalmente por sus posibles implicancias en la región.