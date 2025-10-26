El candidato a diputado nacional en tercer término, el bloquista Federico Rizo, analizó que la participación en San Juan estará por encima de lo que se viene analizando. Además, el también diputado del bloque bloquista, se mostró optimista sobre los resultados que se conocerán a partir de las 21.

Rizo votó en la Escuela Antonino Aberastain, ubicada en Rivadavia, dijo que “la participación activa en el proceso democrático es muy importante y por eso es que soy optimista sobre la cantidad de votantes en San Juan”.

Para el bloquista, el nivel de participación será más alto de lo que ocurrió en otros distritos debido a las “ganas que tienen los sanjuaninos de emitir su voto”.