La Policía de San Juan detuvo a un hombre de 34 años tras intentar sustraer un rollo de tela media sombra de una ferretería ubicada en Chimbas. Intervino el Comando Radioeléctrico Oeste.

Fuentes policiales destacaron que el dueño del comercio, un hombre de 60 años, denunció el hurto y aportó la descripción del sospechoso. Con esos datos, los efectivos lograron interceptar al hombre mientras intentaba huir del lugar y recuperaron el material robado.

Publicidad

La fiscal Dra. Amalia Bustos, de la UFI Flagrancia, se presentó en el sitio para supervisar el procedimiento y dar inicio a las actuaciones correspondientes por hurto en flagrancia.

Se indicó que la ferretería cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado todo el hecho, lo que permitió a las autoridades confirmar la participación del detenido en el intento de robo. El hombre quedó a disposición de la justicia mientras continúa la investigación sobre el incidente.