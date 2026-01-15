La Municipalidad de Jáchal, a través de la Ordenanza N° 3216, implementó un plan de reordenamiento del tránsito y estacionamiento en el casco urbano con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez del transporte público y la accesibilidad de los vecinos. La medida busca compatibilizar el crecimiento del parque automotor, el funcionamiento de la Estación de Trasbordo y la actividad comercial de la ciudad, priorizando la convivencia y la seguridad en las calles.

La normativa surge tras un proceso de diálogo con comerciantes y vecinos, con la intención de equilibrar la actividad económica y la organización del espacio público. Entre los puntos clave se destacan las restricciones en el recorrido de la Red Tulum, que prohíben el estacionamiento sobre ambas aceras en las calles utilizadas por el transporte público, y la regla de estacionamiento en mano derecha en calles de un solo sentido, salvo indicación contraria. Además, se habilitarán zonas de carga y descarga señalizadas estratégicamente para el abastecimiento comercial, coordinadas por la oficina de Industria y Comercio, y se priorizará la accesibilidad mediante espacios de estacionamiento breve para personas con movilidad reducida cerca de centros de salud, farmacias y organismos públicos.

La Municipalidad estableció un periodo de concientización de 90 días, durante el cual la Policía Municipal realizará tareas de difusión y prevención, sin aplicar sanciones, para que los vecinos se familiaricen con los nuevos sentidos de circulación y las zonas de estacionamiento permitidas. Entre los cambios de sentidos de circulación se incluyen: calle Aberastain de Norte a Sur, calle General Paz de Sur a Norte, calle Juan de Echegaray de Norte a Sur, calle Sarmiento de Sur a Norte y calle Rawson de Norte a Sur.

Desde el Ejecutivo Municipal se invita a toda la comunidad a colaborar con estas medidas, destacando que el ordenamiento del espacio público redundará en una ciudad más segura y cómoda para todos los jachalleros. La nueva normativa representa un paso hacia una movilidad más organizada, con prioridad en la seguridad de peatones, ciclistas y conductores, así como en la accesibilidad de los vecinos.