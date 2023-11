Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan, habló con periodistas previo a emitir su voto. En este sentido, llamó a la gente a votar y pidió que se tome una postura, ya sea por un candidato o el otro, dejando de lado al voto en blanco. "El voto en blanco no soluciona absolutamente nada", aseveró.

“Hoy es un día muy particular, está en un fin de semana largo, hay muchos que no quieren votar. Que concurran a votar, que hay que elegir. Creo que el voto en blanco no soluciona absolutamente nada. Hay que elegir, hay dos opciones muy diferentes. Tal vez como nunca o como hace muchos años en Argentina no se presenta. Y hay que elegir, hay que optar por una de las opciones”, expresó Gattoni en rueda de prensa.

“Espero que en Argentina tengamos menor inflación, tengamos mayor seguridad, tengamos más acuerdos que disensos, donde entendamos que acá no hay un argentino que gana y un argentino que pierde”, dijo el funcionario.

Sobre los resultados, expresó: “Todos ganamos o todos perdemos. Cuando nos va bien, ganamos todos los argentinos. Cuando nos va mal, perdemos todos los argentinos”.

Finalmente, en caso de un hipotético triunfo del oficialismo dijo que no hay agenda para viajar a Buenos Aires ni se habló nada de cómo seguir independientemente del resultado.