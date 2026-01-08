La escena musical sanjuanina volverá a mostrar su faceta solidaria este domingo 11 de enero con un show a beneficio que tendrá como eje la música, el agradecimiento y el acompañamiento colectivo. El evento estará destinado a Gury, una figura muy querida dentro del ambiente del rock local y también vinculada al mundo de Sportivo Desamparados.

La propuesta surgió desde la banda sanjuanina Huaykil, a partir de una iniciativa impulsada por Ale Pozo, y tomó fuerza luego de una historia personal que conmovió profundamente al grupo. En diálogo con DIARIO HUARPE, Charly Flores explicó que la idea nació desde un sentimiento de gratitud difícil de poner en palabras. “A veces las palabras no alcanzan para expresar un agradecimiento tan grande. Este es uno de esos casos”, afirmó.

El show se realizará desde las 23 en El Bar del Titi y contará con la presentación en vivo de Huaykil junto a músicos invitados, en una noche pensada para recaudar fondos y acompañar a Gury, quien atraviesa una situación de salud compleja producto de la diabetes y una reciente intervención quirúrgica.

Charly relató que uno de los momentos que más los impactó fue conocer qué ocurrió tras la operación. “Incluso en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando despertó de una operación compleja, lo primero que pidió fue escuchar Huaykil, escuchar lo nuestro. Eso nos atravesó el alma”, expresó. Según contó, la noticia llegó a través de un amigo en común y fue determinante para decidir avanzar con el evento solidario.

“Cuando nos enteramos de eso fue imposible no emocionarse. Ahí entendimos que no alcanza con agradecer: hay que devolver. Devolver el apoyo, el amor y la compañía”, señaló, al explicar el espíritu que sostiene la iniciativa.

Desde Huaykil destacaron que Gury fue durante años un acompañante permanente de la movida cultural y musical de San Juan. “Siempre estuvo, acompañando de manera honesta y constante, sin pedir nada a cambio. No solo a nosotros, sino a toda la movida”, remarcó Charly, subrayando su rol silencioso pero fundamental dentro del circuito del rock local.

En ese sentido, definió a Gury como un símbolo del rock sanjuanino. “Es un emblema de San Juan, un ícono del rock. Vio tocar a bandas que no te imaginás, siempre cuenta que estuvo cuando vino Hermética al Club Inca Huasi. Donde había una movida de rock, él estaba”, recordó.

El show del domingo no busca ser únicamente un espectáculo musical. Para la banda, se trata de un gesto colectivo cargado de sentido. “Esto no es solo un homenaje. Es un acto de amor y gratitud”, sostuvo Charly, y agregó que muchas veces estas valoraciones llegan en momentos límite: “Lamentablemente, uno aprende a valorar estas cosas cuando la vida sacude fuerte. Pero también es ahí donde entendemos el verdadero sentido de estar, acompañar y construir juntos”.

Desde la organización destacaron la respuesta del ambiente musical, con artistas que se sumaron de manera desinteresada para ser parte de la noche. La expectativa es que el público acompañe y transforme el encuentro en un espacio de apoyo, empatía y solidaridad.

Con rock en vivo y una causa que interpela a toda la comunidad, la noche del domingo se perfila como una oportunidad para tender una mano y reafirmar que, en San Juan, la música también es sinónimo de compromiso social.