Economía > Nuevo nombramiento

Ron Hochstein, ex CEO de Lundin Gold, asumirá como nuevo CEO de Vicuña Corp

El reconocido ejecutivo minero, con más de 30 años de experiencia y ex CEO de Lundin Gold, asumirá el cargo en noviembre para liderar el desarrollo del proyecto cuprífero integrado de la empresa.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El nuevo CEO cuenta con más de 30 años de experiencia. FOTO: Gentileza

Vicuña Corp. anunció oficialmente el nombramiento de Ron Hochstein como su nuevo Chief Executive Officer (CEO). El ejecutivo, ampliamente reconocido en la industria minera internacional, asumirá el cargo el próximo 7 de noviembre.

Hochstein cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Se desempeñó recientemente como Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold Inc., donde lideró el desarrollo y la puesta en marcha de la mina de oro Fruta del Norte en Ecuador, actualmente considerada un referente global de minería responsable. Su trayectoria se destaca por una sólida formación técnica y una amplia experiencia en liderazgo ejecutivo.

La incorporación de Hochstein responde a la etapa actual de desarrollo de Vicuña Corp., caracterizada por la creciente complejidad operativa y visibilidad institucional de sus proyectos. La empresa definió que el rol de CEO será fundamental para brindar liderazgo adicional en la materialización de un proyecto integrado de clase mundial y múltiples fases.

Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña, señaló que la designación de Hochstein representa un gran aporte para el liderazgo de la compañía y refuerza el enfoque en construir el mejor proyecto posible para desplegar todo el potencial de la corporación. Por su parte, José Morea, Country Director, destacó que su incorporación ayudará a profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, fortalecer el equipo y facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas horarias, en alianza con el gobierno provincial y las autoridades nacionales.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en la misma provincia y en la III Región de Chile. La compañía se encuentra avanzando en la elaboración de un informe técnico para un proyecto cuprífero integrado que combine ambos yacimientos, el cual será presentado próximamente a su Directorio para su aprobación.

