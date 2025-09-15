Vicuña Corp. anunció oficialmente el nombramiento de Ron Hochstein como su nuevo Chief Executive Officer (CEO). El ejecutivo, ampliamente reconocido en la industria minera internacional, asumirá el cargo el próximo 7 de noviembre.

Hochstein cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Se desempeñó recientemente como Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold Inc., donde lideró el desarrollo y la puesta en marcha de la mina de oro Fruta del Norte en Ecuador, actualmente considerada un referente global de minería responsable. Su trayectoria se destaca por una sólida formación técnica y una amplia experiencia en liderazgo ejecutivo.

La incorporación de Hochstein responde a la etapa actual de desarrollo de Vicuña Corp., caracterizada por la creciente complejidad operativa y visibilidad institucional de sus proyectos. La empresa definió que el rol de CEO será fundamental para brindar liderazgo adicional en la materialización de un proyecto integrado de clase mundial y múltiples fases.

Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña, señaló que la designación de Hochstein representa un gran aporte para el liderazgo de la compañía y refuerza el enfoque en construir el mejor proyecto posible para desplegar todo el potencial de la corporación. Por su parte, José Morea, Country Director, destacó que su incorporación ayudará a profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, fortalecer el equipo y facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas horarias, en alianza con el gobierno provincial y las autoridades nacionales.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en la misma provincia y en la III Región de Chile. La compañía se encuentra avanzando en la elaboración de un informe técnico para un proyecto cuprífero integrado que combine ambos yacimientos, el cual será presentado próximamente a su Directorio para su aprobación.