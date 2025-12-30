Política > Decisión política
Milei congelará su sueldo y el de Villarruel por tiempo indeterminado
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei resolvió congelar su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por tiempo indeterminado, pese a que el Gobierno avanzará con una actualización de los haberes para los funcionarios del Gabinete nacional.
La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y se formalizará mediante un decreto que será firmado por el mandatario y publicado el viernes 2 de enero. Según explicaron desde la Casa Rosada, la determinación se basa en que Milei y Villarruel fueron los únicos cargos electos de manera directa por el voto popular.
De esta manera, ministros, secretarios y subsecretarios recibirán un incremento salarial por primera vez desde el inicio de la gestión, tras registrar una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023, producto de la inflación acumulada. En contraste, la fórmula presidencial quedará excluida de esa actualización.
El esquema vigente establece que el Presidente percibe un salario de $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820, los ministros $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. La suba prevista para el resto de los funcionarios, según fuentes del Ejecutivo, quedaría aproximadamente 30% por debajo de la inflación.
La medida se conoce en un contexto de tensión política entre Milei y Villarruel, cuya relación se encuentra deteriorada desde hace meses. En ese marco, la vicepresidenta había cuestionado públicamente el congelamiento de su salario y también reclamó por la falta de fondos asignados al Senado en el Presupuesto 2026.
Desde el Ejecutivo aseguraron que el congelamiento del salario presidencial responde a una decisión personal del mandatario de autoexcluirse del aumento otorgado a la estructura política que lo acompaña. Así lo ratificó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que la instrucción fue mantener el haber presidencial sin modificaciones de manera indefinida.
