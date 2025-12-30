Diego Peretti disfruta de unas vacaciones relajadas junto a su novia Andrea en Punta del Este

El actor argentino Diego Peretti fue fotografiado durante un tranquilo y soleado mediodía junto a su novia, Andrea, en la exclusiva zona de José Ignacio, Punta del Este. Las imágenes, capturadas este martes, muestran a la pareja disfrutando de paseos y almuerzos, evidenciando una relación cómplice y alejada de los reflectores públicos.

La escapada veraniega de Diego Peretti: fotos exclusivas de su día junto a su pareja en José Ignacio. FOTO: Gentileza

En las postales, Peretti luce un estilo relajado y funcional para el día de playa, vistiendo gorra negra, lentes de sol, una musculosa gris y shorts negros. Andrea, por su parte, lleva un estilismo playero con un bikini estampado y un chaleco tejido color crudo abierto, complementado con un bolso transparente que contiene objetos de playa. La pareja fue captada caminando por calles transitadas de José Ignacio, en un entorno caracterizado por autos estacionados y el movimiento típico de la temporada alta de verano.

Publicidad

El recorrido los llevó hasta un restaurante local, cuya entrada está enmarcada por columnas blancas y cortinas livianas. En las imágenes se observa a Andrea guiando el camino con gestos naturales, mientras Peretti la sigue de cerca, mostrando una dinámica de equipo y complicidad. Las fotografías reflejan momentos cotidianos de conversación y cercanía, sin poses preparadas para la cámara, lo que reafirma el perfil bajo que el actor ha mantenido tradicionalmente en su vida privada.

Este vínculo con Andrea, quien según declaraciones previas del actor "no tiene nada que ver con lo actoral", ha sido mencionado por Peretti en contadas ocasiones. En una entrevista radial con Catalina Dlugi en 2019, el actor confirmó su relación de entonces ya varios años y expresó: “Estoy enamorado, muy bien, muy contento”. En esa misma conversación, destacó el apoyo mutuo que caracteriza su vínculo, una cualidad que parece reflejarse en las imágenes actuales de su escapada veraniega.

Publicidad

La pareja eligió José Ignacio, un balneario conocido por su atmósfera sofisticada y discreta, para iniciar la temporada estival. Las fotografías capturan no solo su estilo casual y veraniego, sino también la naturalidad y tranquilidad con la que ambos disfrutan de su tiempo juntos, lejos del bullicio y la agenda mediática que suele rodear a las figuras públicas.